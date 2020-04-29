У Стефании Маликовой появился бойфренд

https://static.news.ru/photo/bedd7638-2cf6-11ea-a796-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и музыкант Дмитрий Маликов рассказал, что его дочка Стефания стала уже совсем взрослой. У неё даже появился молодой человек.

У неё есть молодой человек. Не знаю, насколько это любовь. Скажу так: отношения у дочери в развитии. Сейчас, конечно, они не могут из-за пандемии общаться со своим молодым человеком, но это всё временно, — отметил исполнитель в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

По его словам, Стефания выросла настоящей красавицей. Сейчас она придерживается строгой диеты и не ест то, что готовит домработница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Стефания Маликова опубликовала трогательный снимок сразу трёх поколений семьи. На фото она позирует с отцом, дедом и младшим братом.