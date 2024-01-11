«У соседа сдохла корова»: Кудрявцева возмутилась из-за реакции на ее горе Лера Кудрявцева заявила, что люди порадовались потопу в ее квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева, чья квартира в Москве оказалась затопленной, в Telegram удивилась тому, как подписчики обрадовались новости о ее проблемах. Сама артистка в момент коммунального ЧП была не в Москве.

Сколько радости у народа, вот ведь праздник-то какой: у Лерки батарея потекла. Это я про комментарии людей и свой потоп. Народ ликует. Это, как говорится, у соседа сдохла корова — пустячок, а приятно. Люблю вас, люди, — написала Кудрявцева.

По словам Кудрявцевой, в квартире прорвало батареи, из-за чего паркет «встал дыбом», а ковры плавают в воде. В ближайшие десять дней специалисты будут сушить паркет и стены. На балконе у ведущей треснуло стекло, а ковры придется везти в химчистку. Летом артистка запланировала ремонт. В службе осушения Кудрявцевой сказали, что в последние дни работают круглосуточно из-за большого количества подобных аварий.

Ранее из-за аварии на котельной, обслуживающей микрорайон населением 22 000 человек, которая находится на территории Климовского патронного завода, было отключено отопление в 173 жилых домах Подольска. Тогда на территории городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Завод является режимным объектом, и доступ на его территорию, в том числе в котельную, для проверяющих ограничен.