У сибирской «ведьмы» нашли недвижимость в Москве почти на 100 млн рублей SHOT: эзотерик Голунова купила в Москве недвижимость почти на 100 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов», сибирская «ведьма» Елена Голунова купила недвижимость в Москве почти на 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мать ведущего Владислава Кадони выкупила три квартиры на улице Обручева общей стоимостью 76 млн рублей и площадью 177 квадратных метров.

Отмечается, что Голунова также приобрела девять соток в поселении Вороновское за пять млн рублей. При этом ездит «ведьма» на Cadillac за 8 млн рублей.

Ранее шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» покинула Соня Егорова. Победительница «Экстрасенсы. Реванш» объяснила свое решение усталостью и давлением зрительского голосования, в котором ее результаты уступали коллегам. Получив всего пять баллов за испытание, Егорова объявила, что хочет уйти по собственному желанию.

До этого стало известно о смерти участницы 10-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Юлии Корнеевой. Ее нашли мертвой в собственной квартире, заявил участник проекта Никита Турчин. По его словам, тело женщины обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой. Корнеевой было 47 лет. Причина смерти не раскрывалась, но в окружении ясновидящей говорили о том, что у нее имелись проблемы с алкоголем.