https://static.news.ru/photo/5ae174a4-403d-11ea-b416-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бизнесмен Евгений Самусенко принял участие в ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и остался недоволен работой программы. Мужа певицы Милены Дейнеги обвинили во лжи.

Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами и бриллиантами стоимостью несколько сотен тысяч долларов, — заявил Самусенко.

По его словам, он получил за участие в шоу гонорар в размере 50 тысяч рублей. Однако редакторы программы обещали, что виновником похищения будет любовник Милены — Илья Горевой. Самусенко заявил, что в конце шоу его выставили виноватым в краже, а полиграфолог Роман Устюжанин намеренно исказил результаты полиграфа, сообщает «Экспресс газета».

Бизнесмен обратился к редактору программы с просьбой вырезать из эфира информацию, не соответствующую действительности. Однако шоу вышло в исходном виде, после чего Самусенко обратился в Останкинский суд с требованием выплатить ему миллион рублей за нанесённый вред.

Я предоставил нотариально заверенные показания геммолога — специалиста по оценке драгоценных камней, который видел колье перед съёмками и подтвердил, что его никто не крал, — уточнил муж Милены Дейнеги.

Но судья отказала Евгению в удовлетворении требований в связи с тем, что показания полиграфа невозможно проверить на предмет соответствия действительности.

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