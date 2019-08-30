https://static.news.ru/photo/4741bb26-cb16-11e9-879d-fa163e074e61_660.jpg Александр Числов Фото: Wikimedia

Пожилая мама и племянница погибшего из-за пневмонии актёра Александра Числова ищут деньги на его похороны.

По словам друга артиста Дениса Сердюкова, у которого были отношения с умершей этой весной актрисой Ириной Цывиной, артист хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище возле могилы родной тёти.

Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты — в финансовом плане. Когда умерла Ирина, они взяли на себя траты на похороны, — отметил он.

Сердюков добавил, что церемония обойдётся близким актёра в 400--500 тысяч рублей.

Также друг опроверг сообщения о том, что племянница Числова Светлана хотела завладеть его квартирой в Алтуфьево. Такие обвинения артист озвучил незадолго до своей смерти.

Мы старались не обращать на это внимания, заботились, как могли. Ходили в магазин за продуктами. Света регулярно приезжала его проведать. Он её одёргивал то и дело: «Больно, руки у тебя грубые», — поделился он.

Что касается жилплощади, заявил Сердюков, её невозможно было отобрать, так как Числов ещё шесть лет назад сам оформил дарственную на племянницу, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что звезда сериала «Папины дочки» умер на 55-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти Числова стало обострение пневмонии. С этим диагнозом его ранее госпитализировали в отделение интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. Также артист болел ВИЧ.