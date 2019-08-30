Пожилая мама и племянница погибшего из-за пневмонии актёра Александра Числова ищут деньги на его похороны.
По словам друга артиста Дениса Сердюкова, у которого были отношения с умершей этой весной актрисой Ириной Цывиной, артист хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище возле могилы родной тёти.
Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты — в финансовом плане. Когда умерла Ирина, они взяли на себя траты на похороны, — отметил он.
Сердюков добавил, что церемония обойдётся близким актёра в 400--500 тысяч рублей.
Также друг опроверг сообщения о том, что племянница Числова Светлана хотела завладеть его квартирой в Алтуфьево. Такие обвинения артист озвучил незадолго до своей смерти.
Мы старались не обращать на это внимания, заботились, как могли. Ходили в магазин за продуктами. Света регулярно приезжала его проведать. Он её одёргивал то и дело: «Больно, руки у тебя грубые», — поделился он.
Что касается жилплощади, заявил Сердюков, её невозможно было отобрать, так как Числов ещё шесть лет назад сам оформил дарственную на племянницу, передаёт
Ранее News.ru писал, что звезда сериала «Папины дочки» умер на 55-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти Числова стало обострение пневмонии. С этим диагнозом его ранее госпитализировали в отделение интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. Также артист болел ВИЧ.