У реалити-шоу «Дом-2» забрали землю из-за нарушений

https://static.news.ru/photo/e211b83a-54c8-11eb-b77b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легендарный проект «Дом-2» потеряет участок земли, где проходили съёмки скандального телешоу.

Так, по улице Саморы Машела, дом 5, расположен павильон, где шли съёмки проекта, проводились кастинги и жили некоторые звёзды шоу. Строительством здания в 2009 году занималась фирма «Европлейс». Она взяла участок земли в аренду на 99 лет.

Некоторое время назад Российский университет дружбы народов (РУДН), на территории которого и расположено строение, выявил некоторые нарушения при оформлении сделки на землю. Вскоре мэрия обратилась в суд, чтобы вернуть участок учебному заведению. В ближайшее время будет происходить снос построенных зданий, пишет StarHit.

Канал ТНТ в декабре 2020 года объявил о закрытии шоу «Дом-2», которое шло на телевидении 16 лет. Руководство телеканала объяснило свой шаг падением рейтингов телестройки. С этого момента заговорили о поиске новой ТВ-платформы для проекта. На данный момент маловероятно, что кто-то возьмётся показывать скандальный проект.

Ранее NEWS.ru писал, что зарплаты ведущих «Дома-2» уменьшились в два раза после закрытия телепроекта. Теперь звёзды телестройки будут получать в месяц чуть больше миллиона рублей каждая.

Несмотря на это, ведущие с момента закрытия дорожат своим эфирным временем. Их зарплата будет зависеть от количества выходов в эфир шоу «Бородина против Бузовой», которое руководство канала решило оставить.