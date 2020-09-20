У Прилучного после развода вновь образовался долг

https://static.news.ru/photo/4e2a8f30-fb5d-11ea-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звезда «Мажора» актёр Павел Прилучный опять попал в базу судебных приставов по месту прописки в Новосибирской области. Как оказалось, он не оплатил судебные издержки в 200 рублей за расторжение брака.

Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей. Исполнительное производство вступило в силу с 20 августа, — рассказали KP.RU в Управлении ФССП по Новосибирской области.

Его бывшая супруга, Агата Муцениеце, пошлину оплатила, долгов у неё нет.

Как писал NEWS.ru, Павел Прилучный выставил на продажу дом, в котором жил вместе с Агатой Муцениеце. По словам знакомых актёра, избавиться от особняка потребовала новая подружка актёра — «папина дочка» Мирослава Карпович. К тому же на Прилучном висит множество кредитов, так что продажа дома помогла бы ему избавиться от множества проблем. На момент покупки дом стоил 180 млн рублей. Жильё по-прежнему находится в залоге, за него нужно выплатить ещё 70 млн рублей. Сам Прилучный со своей новой пассией живёт в четырёхэтажном особняке в подмосковном Трувиле. В этот дом его пустили пожить друзья.