У популярного российского рэпера украли часы за 6 млн рублей У российского рэпера Джигана украли часы за 6 миллионов рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)

У российского рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) украли часы Rolex стоимостью 6 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник. Аксессуар пропал в доме артиста в Подмосковье 17 сентября.

По предварительной информации, в момент кражи дверь в дом была открыта, рэпера и его семьи на месте не было.

Возбуждено уголовное дело, ("б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Злоумышленников ищут.

Ранее Джигана вызывали в Хорошёвский суд Москвы в связи с подозрениями в пропаганде гомосексуализма. Иск против артиста подал участник Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Общественник написал заявление на рэпера ещё летом. Поводом для этого послужили видеоролики, в которых артист пьёт, нецензурно выражается и называет людей «петушками». По мнению автора иска, рэпер создаёт «привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации».