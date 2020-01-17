Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал подписчикам о новом хобби своей возлюбленной.
Он выложил в Instagram свой фотопортрет, который сделала артистка.
Записывайтесь на фотосессию к Полине. Не буду врать, дёшево не будет, однако какой экспириенс! — написал Исхаков.
Муж Гагариной также поблагодарил жену за то, что она видит его таким, как на снимке.
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Спасибо моей жене, за то что видит меня таким :) кстати, записывайтесь на фотосессию к Полине. Не буду врать, дёшево не будет, однако какой экспириенс! Снято на Sony A7R4 #miralpha #sonyphotorussia #sonyalpha #sonyalpharussia #sonyalphaa7riv #portraitphotography
Ранее NEWS.ru писал, что Гагарина выложила несколько снимков со своей фотосессии и её подписчики обратили внимание, что на фотографиях у артистки неестественно большие ступни.
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