https://static.news.ru/photo/f4d76352-39e4-11ea-bf18-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал подписчикам о новом хобби своей возлюбленной.

Он выложил в Instagram свой фотопортрет, который сделала артистка.

Записывайтесь на фотосессию к Полине. Не буду врать, дёшево не будет, однако какой экспириенс! — написал Исхаков.

Муж Гагариной также поблагодарил жену за то, что она видит его таким, как на снимке.

Ранее NEWS.ru писал, что Гагарина выложила несколько снимков со своей фотосессии и её подписчики обратили внимание, что на фотографиях у артистки неестественно большие ступни.