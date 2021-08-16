«У неё нет денег»: Степанова нелестно отозвалась о доходах Собчак

Психолог Вероника Степанова нелестно отозвалась о доходах телеведущей Ксении Собчак. Своё мнение она высказала на собственном YouTube-канале.

Специалист уточнила, что Собчак «очень бедная» именно для своего круга общения.

Она на папу своего похожа. Собчак, она вообще бесхитростная и прямолинейная, и от своей бесхитростности она такая бедная. Она в этом кругу просто на самом деле нищая. Это тоже, кстати, одна из её больных тем, что у неё нет денег на самом деле, — высказалась Степанова.

Степанова добавила, что журналистке приходится зарабатывать «круглосуточным трудоголизмом», используя все возможности для заработка: начиная от корпоративов и свадеб и заканчивая «Домом-2». По мнению психолога, Собчак вынуждена столько трудиться, чтобы компенсировать отсутствие «гибкости и смекалки».

Ранее Степанова раскритиковала поведение Ксении Собчак во время интервью для шоу «Осторожно: Собчак».