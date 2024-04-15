«У него много денег»: Волочкова раскрыла имя влюбленного в нее чиновника Волочкова сообщила об ухаживаниях экс-губернатора Челябинской области Юревича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова на шоу Андрея Малахова призналась, что в 2013 году во время благотворительного тура по Челябинской области за ней настойчиво ухаживал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который сейчас находится в международном розыске. Артистка рассказала, что чиновник обеспечивал ее дорогими машинами и заваливал цветами. Волочкова отметила, что в тот момент ей не были нужны отношения «на одну неделю».

Он меня обеспечивал достойными машинами, цветы были преподнесены на каждое шоу. Он очень настойчиво за мной пытался ухаживать. Помимо машин, видимо, любил и женщин. Он мне рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек. Но меня деньгами не удивить. Я их видала большое количество. И приключения на одну неделю мне были не нужны, — вспомнила Волочкова.

Ранее Волочкова посетила детский этно-мюзикл, выбрав для мероприятия платье с открытой спиной, благодаря чему поклонники смогли увидеть татуировки, сделанные еще несколько лет назад. По словам самой балерины, они имеют защитный эффект. Татуировки на спине знаменитости набил монах из Таиланда. По словам Волочковой, в композиции присутствует магический код, который защищает от порчи и другого воздействия. При этом балерина заверила, что эффект от татуировок она почувствовала сразу же.

До этого Волочкова представила нового бойфренда — им оказался чилиец по имени Мигель. Артистка подтвердила, что вместе с ним планирует провести майские праздники на Мальдивах. Звезда поделилась, что Мигель — ее «любовь пятнадцатилетней давности». При этом, по ее словам, мужчина настроен серьезно и уже подарил ей свадебное платье.