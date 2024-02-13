«У нас возникла химия»: Влад Прохоров об игре с Анфисой Черных Влад Прохоров: «химия» с Черных случилась еще на пробах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Актер Влад Прохоров признался, что «химия» с коллегой Анфисой Черных возникла еще на пробах. На премьере фильма «Между нами лето» артист рассказал, что у них с девушкой одинаковая энергетика, которая точно будет заметна зрителю, передает корреспондент NEWS.ru.

Знаете, на пробах у нас еще возникла химия. Мне даже кажется, что мы с ней могли бы сыграть брата и сестру. Что-то есть между нами похожее, энергия <...>. Я думаю, что зритель увидит в кадре, как между нами происходят взаимоотношения. Это самое главное. Это и есть химия. Я думаю, она случилась, — поделился актер.

Ранее сообщалось, что Прохоров снимается в фильме о поп-группе «Руки Вверх!» Актер исполнит роль певца Сергея Жукова в молодости. По сюжету картины, накануне большого концерта коллектива на солиста совершается покушение. Ему удается избежать пули, и за расследование берется старший следователь Павлов, уверенный, что искать преступника нужно в прошлом.

К слову, на премьеру «Между нами лето» Прохоров пришел как раз в компании Жукова. Певец признался, что считает друга «новой яркой звездой», которая движется по карьерной лестнице со скоростью ракеты. Солист «Руки Вверх!» также подарил актеру большую коробку со сладостями.