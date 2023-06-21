«У нас такая практика»: Жорин оценил решение суда о штрафе Моргенштерну Жорин заявил, что обжалует штраф Моргенштерну за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Моргенштерн

Адвокат Сергей Жорин заявил, что планирует обжаловать решение Савеловского суда Москвы о штрафе рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на трех публикациях в Telegram-канале. В беседе с NEWS.ru юрист рассказал, что музыкант не мог совершить административное правонарушение, потому что в тот момент не находился в России.

В протоколе об административном правонарушении указываются обстоятельства, при которых совершено правонарушении. Там сказано, что Моргенштерн в начале этого года, находясь в Москве по месту регистрации, выкладывал посты и не указал, что он иноагент. Дело в том, что время и место является существенным условием, которое должен исследовать суд. Ни в январе, ни в феврале, ни в любую дату этого года Моргенштерн не находился в России, поэтому он не мог совершить административное нарушение как минимум по тому адресу, который указан в протоколе суда. Однако представители Роскомнадзора сказали в суде, что это не важно, у нас такая практика, — сказал Жорин.

Адвокат считает, что суду было «неинтересно слушать нашу позицию». Несмотря на то, что подобные процессы поставлены на поток, Моргенштерн и его представители будут обжаловать вердикт суда, уточнил Жорин.

Ранее 16 июня Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента. В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по той же статье.