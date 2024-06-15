«У меня появилась сестра»: Люся Чеботина вышла в свет с Алиной Загитовой Люся Чеботина и Алина Загитова на «Премии МУЗ-ТВ» спели песню «Лучшая подруга»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина и Алина Загитова

Певица Люся Чеботина на вручении премии МУЗ-ТВ заявила корреспонденту NEWS.ru, что наконец-то к ней вернулась сестра, которую она долго искала. Она призналась, что давно искала олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову и вот, наконец-то, они вместе вышли на сцену. Чеботина допустила, что спортсменка когда-нибудь может начать сольную карьеру.

Сейчас мы будем продавать мои концерты. Пока она будет моей дублершей, ездить на корпоративы, а я буду выходить вместо нее на лед, — добавила исполнительница.

Ранее певица Клава Кока ответила на вопрос, как ей удалось обойти в номинации «Лучшая в Сети» таких маститых соперников, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. По ее словам, секрет в том, что она этим живет. По ее мнению, Киркоров и Бузова — крутые. Но они шоугерл и шоумен, поэтому в соцсетях ей удалось «чуть-чуть преуспеть». Певица также призналась, что номер, с которым она выступила на церемонии премии, получился очень дорогим. Конь для полета над сценой создавался специально к этому случаю.

Владимир Фриске признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки». Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.