У Меладзе могут отобрать авторские выплаты за песни: направят ли их на СВО Mash: Меладзе могут лишить авторских выплат в России и направить деньги на СВО

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Валерий Меладзе

Творчество певца Валерия Меладзе может быть направлено на поддержку российской армии. Что об этом известно?

Как песни Меладзе помогут ВС РФ

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил в Государственную думу и Совет Федерации предложение лишить Меладзе авторских выплат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По мнению Резяпова, средства от прослушивания композиций покинувшего Россию артиста можно будет направить в пользу государства, в частности на поддержу бойцов российской армии в зоне специальной военной операции.

«[Резяпов] уверен: сделать это технически возможно, если в отношении певца заведут дело за экстремизм и суд решит конфисковать имущество (в том числе авторские права)», — пишет SHOT.

За что на Меладзе могут возбудить уголовное дело

В начале января текущего года на концерте в Дубае Меладзе поддержал украинский националистический лозунг, начало которого произнес один из зрителей. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

После этого активисты «Армии защитников Отечества» подали заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием запретить артисту въезд в Россию и лишить его гражданства РФ. Компетентные органы после проведенной проверки не нашли признаков нарушения российского законодательства со стороны Меладзе.

Позднее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ.

«У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», — отмечал Бородин.

Фактов финансирования украинской армии со стороны певца выявлено не было.

Могут ли отобрать у Меладзе имущество в России

В ноябре текущего года депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у артиста могут конфисковать часть имущества за неуплату налогов — долг певца перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на тот момент составлял 275 тыс. рублей.

«Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», — говорил Вассерман в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Меладзе

По его словам, Меладзе необходимо наказать за неуплату налогов, иначе он продолжит нарушать российское законодательство.

В начале декабря Telegram-канал SHOT сообщал, что артист задолжал ФНС 1,74 млн рублей — в шесть раз больше, чем в ноябре.

Какого имущества Меладзе уже лишили в России

В конце октября сообщалось, что фирму Меладзе «МБ про», которую он открыл порядка 20 лет назад, закрыла налоговая Москвы. По данным ресурса, это произошло из-за отсутствия активности компании после того, как артист покинул Россию.

«Контора „МБ Про“ предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства и просуществовала около 20 лет. Но после начала СВО Меладзе покинул страну и стал разъезжать по корпоратам», — писал Telegram-канал Mash.

Какое имущество продал Меладзе в России

Как сообщал Mash в октябре текущего года, Меладзе продал свой дом в элитном коттеджном поселке «Миллениум Парк» на Новорижском шоссе за 350 млн рублей.

«Вся сделка проходит под чутким наблюдением пожилой матери Константина Шотовича. Она взяла на себя участь семи бюрократических кругов ада, чтобы помочь сыну сбагрить недвижимость, пока тот находится за границей», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

В ноябре стало известно, что Меладзе на 11 млн рублей снизил ценник на свою продающуюся виллу в Крыму.

«Изначально за домик просили 300 миллионов рублей, но теперь — 289. И за такие нескромные деньги будущий владелец получит двухэтажный дом в семьсот с небольшим квадратов недалеко от Ялты в гурзуфском элитном поселке „Вилла Роз“, участок на 12 га и бассейн», — писал Mash.

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