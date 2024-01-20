У Меладзе горе? Что случилось с его отцом, вернулся ли в Россию

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане и Узбекистане в связи с утратой «близкого ему человека». Что случилось с его отцом, вернулся ли артист в Россию и как переживает семья певца?

Что случилось с отцом Меладзе

Telegram-канал SHOT сообщил, что отец певца скончался в возрасте 90 лет. Он умер в больнице, куда его госпитализировали с осложнениями от коронавируса.

«В конце 2023 года 90-летний отец певца Шота Константинович заболел коронавирусом, а после его положили в больницу с осложнениями. Он находился без сознания в реанимации одной из клиник», — сообщает SHOT.

Какое заявление сделал Меладзе

В соцсетях Валерий Меладзе объявил о переносе концертов, которые были запланированы на ближайшие дни.

«Дорогие друзья, в связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате. <...> Я надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас в феврале», — объявил Меладзе на своей странице.

Сегодня у исполнителя должен был состояться концерт в Алма-Ате, в концертном зале Дворца Республики. В дальнейшем на 22 января были запланированы концерт в Ташкенте, а на 23 и 25 января — вновь в Алма-Ате. Теперь мероприятия в Казахстане и Узбекистане перенесены на период с 2 по 6 февраля.

Что известно об отце Меладзе

О госпитализации Шоты Меладзе в начале января 2024 года сообщила в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Она отметила, что артист немедленно вернулся с гастролей и все время находился с отцом. Меладзе-старший был госпитализирован в одну из клиник в Подмосковье.

Как отмечает URA.RU, в прошлом отец Валерия Меладзе неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем: в 2008 году у него случился приступ на улице, а в 2018 году попал в больницу в тяжелом состоянии с сердечным приступом.

«Шота Константинович был примером семейного человека. Он всегда поддерживал свою семью и был для своих близких надежной опорой и образцом достоинства. Его отцовский пример и забота о родных оставляет неизгладимый след в сердцах детей и близких», — написали в Telegram-канале фан-клуба Меладзе.

Что связывает Валерия Меладзе с Россией

Артист практически прекратил выступления в России после начала специальной военной операции, но у него остался бизнес в стране, Как сообщал StarHit, фирма «Вантаж», занимающаяся арендой и управлением недвижимостью, приносит артисту 28-30 миллионов рублей чистой прибыли ежегодно. Также он продолжает выступать на корпоративах и дает концерты за границей. Чаще всего речь идет о небольших площадках, но за один выход на сцену Меладзе просит с организаторов не менее 12 миллионов рублей.

Сообщалось также и о долгах артиста перед налоговой, StarHit отмечал, что Меладзе в конце 2023 года погасил перед ФНС долг около 1,7 млн рублей.

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