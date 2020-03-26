Тест Льва Лещенко на коронавирус показал положительный результат.
Как сообщает Telegram-канал «112», он находится в реанимации инфекционной больницы в Коммунарке. Его состояние медики оценивают как тяжёлое. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.
Состояние певца осложнилось 24 марта. Артист начал резко задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови. Он самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.
Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
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