https://static.news.ru/photo/d0abb240-6f58-11ea-891a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Тест Льва Лещенко на коронавирус показал положительный результат.

Как сообщает Telegram-канал «112», он находится в реанимации инфекционной больницы в Коммунарке. Его состояние медики оценивают как тяжёлое. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.

Состояние певца осложнилось 24 марта. Артист начал резко задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови. Он самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.

Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.