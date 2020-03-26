https://static.news.ru/photo/3016ea00-6e83-11ea-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

У госпитализированного в больницу Льва Лещенко врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких.

Как сообщил «Интерфаксу» друг певца артист Владимир Винокур, Лещенко сейчас чувствует себя нормально, ему проводят обследования.

Ранее стало известно, что Лещенко самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус и взяли анализы. Результаты исследования будут известны через три дня. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.

Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.