У госпитализированного в больницу Льва Лещенко врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких.
Как
Ранее стало известно, что Лещенко самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус и взяли анализы. Результаты исследования будут известны через три дня. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.
Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
Добавьте наши новости в избранные источники