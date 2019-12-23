Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сейчас находится в больнице из-за лопнувшего грудного имплантата.
Левый имплант порван, протекает лет 5--6. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей, — написала светская львица в своём Instagram.
Она призвала молодых девушек отказаться от увеличения груди.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о пятилетней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.
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