Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Американский юморист и актёр Эдди Мёрфи спустя 35 лет вернулся на шоу Saturday Night Live, благодаря которому он приобрёл известность.

Мёрфи был участников труппы, играющей в скетчах, с 1980 по 1984 год и стал одним знаковых актёров программы. Во время своего вступительного монолога в качестве гостя шоу артист показал свою...