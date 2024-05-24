«У кого так?»: Пересильд показала фото в купальнике на Пхукете Юлия Пересильд опубликовала фотографию в купальнике с Пхукета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в купальнике. В описании знаменитость поразмышляла над вдохновением и отметила, что оно приходит в минуты расслабления и наблюдения за красотой. Фотография сделана на Пхукете в Таиланде.

Вдохновение приходит в минуты расслабления и наблюдения за красотой. И да — природа и близость к ней заряжают. У кого так? Кто обнимает деревья или любит смотреть на воду и просто молчать? — написала Пересильд.

Актриса выбрала для отдыха черный купальник с вырезом на груди. Она дополнила образ белой накидкой с цветочным принтом. Знаменитость предстала перед поклонниками без макияжа и с цветком в волосах.

Ранее Пересильд опубликовала фото, на котором предстала в леопардовом купальнике. Артистка снялась на яхте во время экскурсии на Пхукете. Образ артистки дополнен солнцезащитными очками и распущенными волосами. Поклонники в комментариях под фото актрисы сделали ей много комплиментов — одни отметили ее прекрасную форму, а некоторые пришли к выводу, что купальник отлично подходит знаменитости.