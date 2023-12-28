SHOT: Киркоров замечен у клиники в Москве после слухов о «загноении ягодиц» SHOT: медсестра клиники Хайдарова рассказала, что у Киркорова гноятся импланты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал аудиосообщение, авторство которого приписывают бывшей медсестре клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. По данным канала, подлинность аудио не подтверждена, но женский голос на записи рассказывает, что у артиста Филиппа Киркорова есть проблемы с приживанием имплантов, установленных в ягодицы.

Я лично перевязывала Киркорова. Я сейчас буду говорить обычными словами, не подбирая термины, чтобы вы поняли. Когда я пришла на перевязку, я [обалдела], потому что у Киркорова загноилась задница. Туда, куда ставил Хайдаров импланты Киркорову, мы оттуда выкачивали гной. И почему, наблюдая эту ситуацию, Киркоров защищает его? — передает SHOT слова автора аудиосообщения.

По данным канала, девушка в аудио утверждает, что вымывать гной приходилось большим количеством антисептического раствора, при этом, по ее словам, сам Киркоров не видит проблемы в своем состоянии.

Мы туда заливали огромное количество [раствора антисептика], вымывали. Заражение импланта — это вообще очень опасная штука. <...> Я не знаю, сколько он ему заплатил либо что там они делают между собой. Говорит: «У меня все отлично, у меня все хорошо». Но я-то же знаю, что нет, — утверждает голос в записи.

SHOT также опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, Киркоров выходит из московской клиники и садится в автомобиль. По данным канала, прием проводил пластический хирург с 41-летним стажем Рауф Гайнуллин, владеющий методиками пластики ягодиц.

Ранее сообщалось, что Киркоров обратился к юристам после того, как Министерство культуры попросили лишить его звания народного артиста РФ. По его информации, также певец пытался понять, как законно спастись от «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.