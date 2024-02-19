У Ивлеевой есть «крыша»? Кто это может быть, последние новости 19 февраля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Благодаря высоким покровителям блогеру Анастасии Ивлеевой может сойти с рук возмущение общества и «отмена» после «голой» вечеринки в клубе Mutabor. Что за «крышу» нашли у Ивлеевой, как о «голой» вечеринке отозвался Сергей Зверев, где прошла новая «голая» вечеринка?

Что за «крышу» нашли у Ивлеевой

В новом выпуске YouTube-шоу «СпецКорр» музыкальный критик Сергей Соседов обсуждал Ивлееву вместе с актрисой Яной Поплавской. Артистка назвала участников «голой» вечеринки «животными». Участники беседы уверены, что извинения гостей тусовки неискренние и единственное, что их интересует, это сохранить привычный уровень дохода.

Соседов предположил, что в конечном счете Ивлеева сможет выпутаться из проблем, которые принесла ей вечеринка.

«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее наверное связи, и, я думаю, какая-то „крыша“ наверху!» — считает Соседов.

Музыкальный критик не уточнил, кто может быть покровителями Ивлеевой. Ранее в интервью блогер заявляла, что добилась всего самостоятельно и никогда не рассчитывала на богатого покровителя.

«Ну все же хотят себе найти богатого мужика — тратить его бабки и жить припеваючи. Мне никогда это не нравилось, потому что я думала: я лучше на обед себе буду покупать сникерс, чем [сексуально обслуживать мужчину], чтобы купить себе сережки — это абсолютно не моя история», — заявляла тогда Ивлеева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Что сказал Зверев о «голой» вечеринке Ивлеевой

Российский стилист Сергей Зверев спустя почти два месяца высказался о скандальной «голой» вечеринке. В интервью Msk1.ru он заявил, что не считает тусовку в Mutabor чем-то особенным: были вечеринки и похуже, где звезды многое вытворяли, чтобы прославиться.

«Это относится и к нашим топ-звездам. Однажды я наткнулся на старое видео, на котором Валера Леонтьев пел в узеньких трусиках. И не где-нибудь, а в концертном зале „Россия“. Но его ведь после этого не посадили», — констатировал Зверев.

По словам стилиста, он понимает, почему вечеринка вызвала такое возмущение, сейчас проводить такие мероприятия не стоит.

«Парни ведь на войне погибают. Кто-то из матерей потерял уже своих сыновей. Представляете, каково им видеть, когда кто-то в это время веселится по полной программе, да еще и в таком виде», — считает Сергей Зверев.

Все же, по его словам, «отмена» участников вечеринки Ивлеевой — это временно, и все смогут вернуться на свои места.

«Я считаю, что раздувать дальше эту историю нет смысла, тему надо уже закрыть. Допустили ошибку, которая послужила всем уроком, выводы сделаны. Все всё поняли. Единственное, извинения звезд выглядели после унизительно», — отметил стилист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Где прошла новая «голая» вечеринка

Несмотря на общественное возмущение, которое вызвала «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, аналогичные мероприятия продолжают проводиться в России.

Telegram-канал «Благовещенск № 1» показал кадры с вечеринки, которая проходила в клубе «Оазис» в Белогорске. За приз в виде алкогольного коктейля (стоимостью порядка 300 рублей) участникам предлагалось оголиться под музыку. Многие девушки и молодые люди не постеснялись воспользоваться таким случаем, в то время как остальные посетители активно снимали происходящее на смартфоны.

Кадры с вечеринки, появившиеся в Сети, вызвали возмущение общественности и реакцию властей. Как пишет «АСТВ.ру», мэр Белогорска Станислав Мелюков объявил, что «руководство клуба признало свою вину и согласилось на ряд мер, направленных на исправление ситуации».

«В частности, сотрудников клуба отправят в волонтерский отряд для помощи участникам спецоперации, а также заставят пожертвовать деньги в фонд поддержки семей участников СВО. Клуб временно закрыт до окончания проверки. Ведущий вечеринки был уволен», — пишет портал.

Ведется расследование происшествия полицией и прокуратурой. Администрацию клуба и наиболее оголившихся участников вечеринки могут привлечь к административной ответственности.

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