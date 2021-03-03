У Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

https://static.news.ru/photo/23ae3346-7c19-11eb-ade4-96000091f725_660.jpg Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

У режиссёра Фёдора Бондарчука родился сын. Мальчика назвали Иваном, сообщила избранница знаменитости, актриса и сценарист Паулина Андреева.

В своём микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором позирует в чёрном свободном костюме. На артистке большая тёмная рубаха оверсайз, а снизу надеты такие же тёмные свободные штаны, которые кажутся великоватыми из-за своего покроя. Из-под растёгнутой рубашки выглядывает округлый живот — по всей видимости, снимок был сделан незадолго до рождения малыша.

Иван Фёдорович Бондарчук, — кратко подписала Андреева публикацию в социальной сети Instagram. Она добавил, что мальчик родился 2 марта.

Комментарии к посту девушка предусмотрительно отключила. Тем не менее пользователи смогли выразить свою поддержку и радость за знаменитую пару лайками. Всего за несколько минут снимок набрал больше 16,5 тысячи отметок «мне нравится».

Напомним, что Бондарчук и Андреева поженились ещё в 2019 году. Режиссёр на 22 года старше своей избранницы.

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