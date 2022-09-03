У Джейн Фонды обнаружили рак

Фото: Eman Mohammed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джейн Фонда

Американская актриса Джейн Фонда сообщила поклонникам, что у нее обнаружили неходжкинскую лимфому и она начала курс химиотерапии, передает Daily Mail. Звезда заверила поклонников, что эта форма онкологии лечится и 80% людей выживают.

Мне поставили диагноз «неходжкинская лимфома», и я начала химиотерапевтическое лечение. Это очень излечимый рак. 80% людей выживают, поэтому я чувствую себя очень счастливой, — заявила Фонда.

Актриса заявила, что ей «повезло», так как у нее есть медицинская страховка и «доступ к лучшим врачам и лечению».

Ранее у 84-летней Фонды диагностировали рак груди и кожи. Тогда она заявила, что считает причиной болезни свое пристрастие к загару. Борьба с болезнью закончилась мастэктомией — удалением молочных желез. Актриса вспомнила, что на церемонии вручения «Золотых глобусов» в 2016 году она была в белом платье с оборками, созданном для того, чтобы скрыть недавнюю операцию.

Голливудская дива постаралась успокоить поклонников и близких, объяснив, что ей нужно будет привыкнуть к новой реальности. В то же время Фонда подчеркнула, что онкология поможет ей извлечь определенный урок, как это было и в прошлый раз.

Рак — это учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он преподает мне. <...> Одна вещь, которую это уже показало мне, — это важность сообщества. О росте и углублении сообщества, чтобы мы не были одиноки, — сказала американская селебрити.

В начале августа портал ProZvezd сообщил о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк, которой якобы перестали помогать лекарства. Известно, что российская актриса проходит «серьезное лечение» и борется с онкологическим заболеванием.