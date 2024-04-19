У Деревянко пиар-роман? Что известно о личной жизни актера и его дочках

Фото: Наше Кино

Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере фильма «Почему ты?»

Актера Павла Деревянко заподозрили в пиар-романе с дизайнером Зоей Фуць. Что известно о личной жизни артиста, над какими проектами он сейчас работает?

С кем сейчас встречается Павел Деревянко

На премьере фильма «Почему ты?» актер появился в компании новой избранницы, дизайнера Зои Фуць. Ранее Telegram-каналы и СМИ предполагали, что их отношения являются пиар-ходом.

Слухи о фиктивной влюбленности начали распространяться после того, как пара впервые вышла в свет. В январе этого года Деревянко и Фуць появились на премьере фильма «Конец Славы» в кинотеатре «Октябрь». Тогда, общаясь с журналистами, актер рассказал, что ждал дизайнера всю жизнь.

Деревянко также сообщил прессе, что несколько лет они с Фуць просто дружили. Лишь потом, по признанию актера, он осознал, что эта женщина — та, которую он искал. Тогда же стало известно, что знаменитости начали жить вместе.

«Все происходило на основе дружбы. А потом я вдруг понял, что это лучшая женщина», — уточнил звезда фильмов и сериалов в беседе с NEWS.ru.

На премьере фильма «Почему ты?» Деревянко в беседе с изданием «Страсти» пошутил над слухами о пиар-романе. Артист сыронизировал, что редко «встречается» с Фуць, а та пошутила, что скоро их контракт закончится.

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый. Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», — сказал смеясь Деревянко.

Отвечая на вопрос о том, как возлюбленным удается сохранять химию в отношениях, Деревянко заявил: «Махаться надо». После этого Фуць попросила избранника перестать шутить. Молодые люди рассказали, что любят проводить время вдвоем, смотреть фильмы и путешествовать.

Что известно о личной жизни Павла Деревянко

Артист воспитывает двоих детей от гражданского брака с актрисой Дарьей Мясищевой, с которой расстался в 2020 году, но смог сохранить прекрасные отношения. Актер признавался, что инициатором расставания стала его экс-возлюбленная, однако он не знает причин такого решения. Дочери Деревянко Варвара и Александра частые гости в его доме, кроме того, он периодически проводит с ними отпуск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Павел Деревянко и Дарья Мясищева

«Мы с Дашей никогда не были женаты. Мы вместе воспитываем двух наших прекрасных дочерей, Варю и Сашу, и у нас очень хорошие отношения. Мы не живем вместе, но очень сильно дружим и всегда поддерживаем друг друга. Мы настоящая семья, только что не спим вместе. Это честно и всем комфортно. У меня своя жизнь, у Даши — своя, и это не мешает нам оставаться, повторюсь, семьей», — объяснял звезда российских картин в интервью изданию «7 дней».

Младшей дочери звезды 10 лет, а старшей — 13. Наследницы не собираются идти по стопам отца. Одна мечтает о профессии дизайнера, другая планирует построить карьеру кондитера.

«Младшей сейчас нравится графический дизайн. Она пошла на курсы и очень увлеклась. Каждый день просто рисует на iPad по несколько презентаций каких-то разных. Молодец. Мне очень нравится», — поделился Деревянко в беседе с 5-tv.ru.

Судя по фотографиям в соцсетях Фуць, с дочерьми своего избранника она не просто знакома, а смогла наладить контакт и находится в хороших отношениях. Недавно возлюбленная Деревянко поделилась с подписчиками видеороликом, в котором проводит время вместе с актером и его наследницей Варварой.

Таролог Галина Янко полагает, что пара будет долго вместе. Тем не менее она не исключила, что актер будет изменять своей избраннице.

«Заводной мальчишка. С этой девочкой они долго будут идти по жизни. Зоя появилась в жизни Павла внезапно. Он увидел в ней какую-то изюминку. Но у него будет много женщин, он ловелас такой. Она на него не надеется, но он ее из лап не выпустит», — рассказала Янко в беседе с The Voice.

Читайте также:

Описан сценарий возвращения Урганта на Первый канал. Будет ли свое шоу?

Постельные сцены с Буруновым, «Содержанки», Мороз: как живет Софья Эрнст

«А ты за кого в СВО?»: как живет звезда «Груза 200» Агния Кузнецова