«У Бузовой мания величия»: Соловьёв осудил звезду за скандал с Губерниевым

https://static.news.ru/photo/12b8035c-cdcf-11eb-8966-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьёв осудил певицу Ольгу Бузову за скандал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». В своей передаче на YouTube журналист заявил, что у экс-ведущей шоу «Дом-2» какая-то мания величия.

Она считает, что все у неё должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение — вот этот образец пошлости — за «Дом-2», за всю мерзость, за всю гадость. Нет... Да это ты должна вымаливать прощение! — сказал журналист.

Таким образом Соловьёв прокомментировал скандал Бузовой с Дмитрием Губерниевым. В то же время ведущий отметил, что ему «по-человечески дико жалко Бузову». Он считает, что певица просто превратилась в одинокую женщину, которой хочется любви.

Бывшая супруга футболиста сборной России собиралась в эфире «Матч ТВ» искромётно говорить о футболе. В это время Губерниев решил блеснуть во всей красе интеллектом и поставить звезду в тупик вопросами с подковыркой. В результате острого диалога Бузова расплакалась. При этом после рекламной паузы певица осталась в эфире, вытерла слёзы и продолжила обсуждать сборную России.

Ранее сообщалось, что российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на эфир «Матча ТВ» с участием Губерниева и Бузовой. По её словам, комментатор воспользовался её методом, который называется «выведи неуча на чистую воду».