У Баскова ковид? Перезаражают ли звёзды «Славянского базара» весь шоубиз

NEWS.ru пообщался с российскими участниками «Славянского базара» в Витебске и узнал, действительно ли там все ходят без масок и рискуют заразить по возвращении коллег по шоу-бизнесу.

Станет ли Басков «вторым Лещенко»

В белорусском Витебске проходит юбилейный, тридцатый музыкальный фестиваль «Славянский базар». Кадры церемонии открытия конкурса вызвали недоумение у многих: Александр Лукашенко, гости, участники и зрители находились в зале без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию. Позже появилась информация, что президенту Белоруссии стало плохо, но в комментарии для NEWS.ru его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла слухи о болезни лидера страны.

Зато Николай Басков признался: во время пребывания на «Славянском базаре» его состояние действительно резко ухудшилось. У певца поднялась температура, так что он был вынужден отменить уже запланированное выступление из опасений подвергнуть риску окружающих. Теперь подписчики артиста желают ему здоровья и интересуются, что с ним произошло.

Николай, у вас ковид? — спрашивают поклонники на его странице в Instagram.

Пока Басков не сообщил, что с ним произошло, и не назвал диагноз. Однако, как узнал NEWS.ru, тревога в сердцах звёзд российского шоу-бизнеса уже поселилась. Все хорошо помнят, как год назад вокруг Льва Лещенко разгорелся настоящий скандал. Певец вернулся из-за границы уже будучи заражённым коронавирусом, но сам не знал об этом. Он был приглашён на празднование дня рождения Аллы Крутой, сестры Игоря Крутого, принял участие в съёмках ток-шоу Андрея Малахова, после чего в шоу-бизнесе началась целая волна заражений артистов. Ксения Собчак со свойственной ей резкостью назвала певца виновным в том, что его коллеги заболели коронавирусом. Сам Лещенко, тяжело перенеся коронавирус, спустя несколько дней выписался из больницы в Коммунарке, куда попал вместе с женой, и последствия болезни чувствует до сих пор.

Может ли «Славянский базар» спровоцировать новую волну заражений в российском шоу-бизнесе и соблюдают ли на фестивале ограничения, NEWS.ru спросил артистов-участников фестиваля в Витебске.

Корнелюк заболел, Анита Цой не носит маску

Игорь Корнелюк festivalvitebsk/facebook.com

Одним из первых российских артистов в Белоруссии выступил композитор, певец Игорь Корнелюк. Однако в беседе с NEWS.ru он признался, что чувствовал себя на фестивале крайне плохо.

Я болею, — сказал Корнелюк.

Артист уже перенёс коронавирус. Певец утверждает, что у него сейчас большое количество антител, и не считает себя даже потенциальным разносчиком инфекции. После ковида у Корнелюка появились проблемы с сердцем, и этот дискомфорт не даёт ему спокойно жить.

Сергей Пенкин в Витебске, напротив, держится бодро и весело.

В людных местах я надеваю маску. А когда я на улице или в парке, не ношу маску, — признался нам артист.

Российская певица Анита Цой охотно делится в Instagram видео из Белоруссии. Судя по кадрам из ресторана и фрагментам выступления на сцене, Витебск живёт так, будто про пандемию жители города не слышали. И Анита Цой, похоже, вполне разделяет их настрой: маски на её лице не видно.

«Вокруг нас много нездоровых людей»

Однако ведущий фестиваля Владимир Березин опроверг, что организаторы «Славянского базара» подошли к вопросу обеспечения безопасности безответственно.

Я вакцинирован и приехал в Витебск с QR-кодом, невакцинированным делают ПЦР-тесты. Среди технических сотрудников я видел довольно много людей, которые вообще не снимают маски и перчатки, — сказал в интервью NEWS.ru Березин.

При этом артист подтвердил, что на открытии «Славянского базара» собралось гораздо больше людей, чем это позволяют действующие в России правила проведения массовых мероприятий, и масок у большинства действительно не было.

Если семь тысяч человек сидят в зале, стало быть, те, кто разрешил их присутствие, отдают себе отчёт в степени ответственности. Было бы лучше, если бы всем сказали сидеть только в масках? Не уверен. Здесь тонкий психологический момент. Если власти разрешили проводить фестиваль, то каждый ответственен за себя. Я считаю, что это справедливо, потому что мы ещё ищем новый формат нашей жизни в новых условиях, — рассуждает Владимир Березин.

festivalvitebsk/facebook.com

Ведущий считает, что если бы ситуация в Белоруссии с коронавирусом была «однозначно опасна», фестиваль бы перенесли. Но при этом признаёт, что проведение «Славянского базара» является и политическим вопросом тоже: фестиваль стал символом Белоруссии, и провести его, особенно в нынешней нестабильной общественно-политической ситуации, важно для руководства страны.

Березин рассказал, какие меры безопасности соблюдает лично он.

Мою руки. Не целуюсь, не обнимаюсь, как принято на «Славянском базаре» последние 30 лет. Минимизировал общение, старался быть аккуратным. Мы уже научились быть осторожнее и жить без страха, — признался он.

NEWS.ru спросил Березина, не боится ли он по возвращении в Россию стать «вторым Лещенко», ведь заразиться коронавирусом можно и после прививки от ковида, и многие знаменитости уже прошли через это.

Ну, скажут [что Владимир Березин заразил кого-то]. Много нездоровых людей вокруг нас. У меня уже был такой случай. Я встретился с человеком, он на следующий день позвонил и сказал, что заболел. Я пошёл сдал ПЦР-тест, потом повторный. Просто надо сделать прививку и жить спокойно, поскольку вакцинированные переносят ковид легко, — ответил ведущий.

Что по-настоящему вызывает сожаление у Владимира Березина, так это изменившаяся атмосфера «Славянского базара», которая продиктована не антиковидными ограничениями, а самим временем.