У Бари Алибасова нашли опухоль: какой диагноз, как себя чувствует музыкант Mash: у Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

У российского музыканта и продюсера Бари Алибасова обнаружили опухоль. Какой диагноз поставили артисту, будут ли оперировать, где он сейчас?

Какой диагноз поставили Бари Алибасову

У музыканта обнаружили опухоль предстательной железы, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, Алибасов обратился к врачам с жалобами на жгучие, тянущие боли в области живота и частое мочеиспускание.

Во время обследования медики обнаружили у продюсера группы «На-На» доброкачественное новообразование в виде кисты в репродуктивных органах.

Артиста в ближайшее время ждет операция по удалению новообразования, отмечает Mash.

Что известно о здоровье Бари Алибасова

В июне 2019 года артиста госпитализирован после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Тогда врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

В 2020 году StarHit сообщал, что шоумен находится в психиатрической клинике. Его состояние оценивалось как нестабильное. Предполагалось, что проблемы со здоровьем спровоцировали препараты, которые он принимал в рамках лечения.

В конце января 2021 года СМИ писали, что Алибасова привезли в наркологическое отделение одной из столичных больниц. После осмотра врачи решили положить продюсера в реанимацию. По словам сына продюсера, у его отца было «небольшое осложнение с кровообращением», из-за чего тот «плохо ходил».

Летом того же года сообщалось, что у Алибасова есть проблемы с позвоночником. Сын музыканта публиковал в соцсетях фотографии отца, подписывающего документы в одной из клиник.

«Делаем операцию на позвоночнике — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим „на живую“ — под местной анестезией, так что папа сможет лицезреть, как его режут», — рассказывал Алибасов-младший.

Сам артист был бодр и шутил по поводу своей травмы.

«Я летал и неудачно приземлился», — комментировал продюсер.

Что известно о личной жизни Алибасова

В ноябре 2018 года Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, чем шокировал поклонников. Однако уже в середине мая 2019 года появилась информация, что продюсер поссорился с супругой и думает о разводе. Сам Алибасов опроверг слухи, заявив, что действительно счастлив с актрисой. Он помогает звезде кино решать семейные проблемы, а также часто сопровождает избранницу во время выходов в свет.

Позднее в СМИ стали появляться сообщения, что у музыканта есть молодая любовница, которая рассказывала о своей беременности от продюсера. Однако звездные супруги отказывались расставаться.

Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова квартиру в Москве, а тот переоформил недвижимость на своего представителя. Позже актрисе пришлось долго судиться за возвращение апартаментов.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Бари Алибасов

На разводе актрисы и продюсера особенно настаивал сын-музыкант. Он был уверен, что брак с Федосеевой-Шукшиной подорвал здоровье отца и едва не свел его в могилу.

В сентябре 2021 года шоумен официально развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой прожил в браке чуть более двух лет. После этого экс-супруги не перестали общаться. По словам актрисы, развод был организован с целью переоформления оформления недвижимости музыканта, и на самом деле они продолжают поддерживать отношения и считать себя парой.

В 2022 году в прессе появились слухи, что у Бари Каримовича роман с его новой сиделкой — беженкой из Донецка. Певец и замужняя Елена отрицают наличие романтических отношений, заявляя, что их связывает только работа.

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