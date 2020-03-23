https://static.news.ru/photo/dac9b304-6cdc-11ea-87a9-fa163e074e61_660.jpg Барбара Брыльска Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Актриса Барбара Брыльска долгие годы лечится от онкологии. О своём заболевании она предпочитает не рассказывать. По слухам, у артистки рак языка.

По словам 78-летней актрисы, врачи сказали, что всё будет хорошо, только нужно время.

Как пишет StarHit, Брыльска призналась, что больше всего в жизни она мечтает о крепком здоровье. Последнее время актрису также мучает радикулит, из-за которого ей пришлось нанять сиделку.

В связи со вспышкой коронавируса в мире звезда фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» проводит много времени на даче в Гульчево, которая находится в 80 километрах от Варшавы.

Я из дома не выхожу. Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой, — рассказала Барбара.

Ранее NEWS.ru писал, что американская актриса Эмма Стоун отменила свадебную церемонию из-за пандемии коронавируса. В декабре 2019 года Стоун объявила о помолвке с режиссёром и продюсером Дэйвом Маккэри. Торжественное событие должно было пройти в Лос-Анджелесе. Его пришлось отменить после того, как в городе был введён карантин.