У Аниты Цой умерла мать

https://static.news.ru/photo/b052b046-a9ce-11eb-a005-96000091f725_660.jpg Фото: anitatsoy/vk.com

Российская певица Анита Цой на своей странице в социальной сети Instagram сообщила о смерти матери Юн Элоизы Санхымовны. Исполнительница лишь написала даты жизни покойной — 15.07.1944 — 29.04.2021.

К лаконичной записи звезда добавила подборку кадров из семейного архива разных лет. В комментариях ей выразили соболезнования коллеги по шоу-бизнесу: Максим Галкин, Марк Тишман, Зара, Наташа Королёва, Николай Басков, Инна Маликова, Дмитрий Колдун, Игорь Николаев и другие.

По данным СМИ, мать Аниты Цой испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. Она растила дочь одна, так как отец певицы ушёл из семьи, когда ей было два года. Встретились они, когда артистка стала знаменитостью, но общения не получилось. А в начале 2021-го, по словам Цой, мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что в Испании умер комик Хуан Хойя Борха по прозвищу Хохотун. Он прославился благодаря интервью на одном из телешоу, ставшем основой для создания мемов. По данным издания El Espanol, мужчина умер в одной из клиник Севильи через несколько часов после госпитализации. Ему было 65 лет.