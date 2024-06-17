У Анджелины Джоли заметили новую татуировку Анджелина Джоли сделала татуировку в виде парящей ласточки

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала новую татуировку, пишет People. На груди 49-летней знаменитости появилась крошечная парящая ласточка. С новой татуировкой ее заметили на красной дорожке церемонии вручения премии «Тони» в Нью-Йорке. Однако звезда не стала раскрывать, что для нее значит птица в полете.

Джоли сопровождала ее 15-летняя дочь Вивьен. Актриса была одета в светло-бирюзовое драпированное платье из бархата от Versace, а ее дочь предстала в белой рубашке, костюме цвета морской волны, а образ завершила бабочкой в тон.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что задумывалась о татуировках. По словам артистки, она надеется сыграть роли в кинофильмах или в театре, а там изображения на теле не любят. Лолита добавила, что использует лишь временные татуировки. Однако, если бы артистка нанесла настоящие татуировка, то не стала бы выбирать зоны поясницы около ягодиц, так как «они опускаются».

Певец Филипп Киркоров недавно посетил мероприятие по случаю дня рождения дочери Ани Лорак и был замечен с новыми татуировками. Кадры представил Telegram-канал «Светский хроник». На фотографии гость обнимает виновницу торжества и певицу, в этот момент на ноге виднеются черные рисунки.