У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

https://static.news.ru/photo/4d901b02-7ff8-11ea-94ba-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.

Началова страдала подагрой. Эта болезнь влияет на суставы, увеличивая их в размере. По этой причине многие люди предпочитают прятать кисти рук.

Фанаты российской модели заметили, что Шишкова начала фотошопить свои руки или надевать перчатки.

Я просто не успеваю пока сделать маникюр, — объяснила бывшая жена Тимати своим подписчикам.

Однако звезда всё же не смогла спрятать свои руки на последних фотографиях. Судя по снимкам, у светской львицы действительно могут быть проблемы со здоровьем, передаёт «KP.ru».

Началовой не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, в ранку попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти звезды стала остановка сердца на фоне заражения крови, писал NEWS.ru.