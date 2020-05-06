У актёра Петра Красилова обнаружена пневмония

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Актёр Пётр Красилов заболел пневмонией. Ночью ему сделали тест на коронавирус, теперь ожидаются его результаты.

Звезда сериала «Не родись красивой» в настоящее время лечится дома. По словам актёра, если тест на COVID-19 будет положительным, ему об этом сообщат.

Как пишет телеканал «360», Красилов вызвал скорую накануне. Его отвезли в больницу, где сделали компьютерную томографию и взяли тест на COVID-19, после чего отпустили домой.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне обратилась за помощью врачей из-за кашля и температуры, получила отрицательный тест на коронавирус. Как рассказала актриса, её предположение о заражении COVID-19 было сделано после получения результатов компьютерной томографии, которая показала двустороннюю пневмонию.