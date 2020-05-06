У актёра Петра Красилова обнаружена пневмония

Актёр Пётр Красилов заболел пневмонией. Ночью ему сделали тест на коронавирус, теперь ожидаются его результаты.
Звезда сериала «Не родись красивой» в настоящее время лечится дома. По словам актёра, если тест на COVID-19 будет положительным, ему об этом сообщат.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне обратилась за помощью врачей из-за кашля и температуры, получила отрицательный тест на коронавирус. Как рассказала актриса, её предположение о заражении COVID-19 было сделано после получения результатов компьютерной томографии, которая показала двустороннюю пневмонию.
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