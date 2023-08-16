У Агутина и Варум нашли недвижимость в США на сумму более 827 млн рублей KP.RU: Агутин и Варум купили пять квартир в США более чем за 827 млн рублей

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум

Российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум вложили гонорары за выступления в России в пять квартир в США стоимостью около $8,9 млн (примерно 827 млн рублей), сообщает KP.RU. Часть недвижимости звездная чета сдает в аренду, а в некоторых апартаментах музыканты останавливаются сами во время заграничных визитов, утверждает источник.

Сообщается, что у Агутина и Варум есть 300-метровая квартира в городе Холливуд, штат Флорида, которая оценивается в $2,5 млн (244 млн рублей), еще одна недвижимость стоимостью в $4 млн (390 млн рублей) располагается в городке Помпано-Бич на берегу Атлантического океана. Также супруги владеют апартаментами в элитном жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers, их стоимость составляет $1,5 млн (146 млн рублей), и таунхаусом в пригороде Майами Авентуре, который стоит около $479 тысяч (почти 47 млн рублей). Помимо этого, недавно Агутин признался, что они с Варум помогли их дочери Лизе купить квартиру в Лос-Анжелесе, где она живет и выступает со своей музыкальной группой.

Сама Варум не появляется на публике после того, как в марте 2022 года опубликовала в своем блоге пост с осуждением СВО. Певица заявила, что мир «движется прямиком в ад» и призвала политиков сесть за стол переговоров. Не появилась певица и на недавнем юбилейном концерте Агутина в Москве в честь его 55-летия. Музыкант объяснил это болезнью супруги и опроверг слухи о том, что она переехала на ПМЖ в США.

Ранее Агутин рассказал о своей первой встрече с Варум в 1989 году, признавшись, что от голоса девушки у него по телу побежали мурашки. По словам музыканта, тогда Варум запомнилась ему очень маленькой, так как певицу не было видно на сцене. При этом Агутин отметил, что ее исполнение отличалось от других и могло поразить прямо в сердце.