Тёща выгнала экс-участника «Дома-2» на улицу

После ссоры с тёщей бывший участник телешоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский оказался на улице. Об этом мужчина лично поведал в своём Instagram.
По словам 39-летнего Венцеслава, напряжённые отношения с мамой жены в итоге
Мужчина признался, что он в сложной ситуации рассчитывал на поддержку и помощь друзей, но те от него отвернулись. Теперь затухающая звезда телестройки срочно ищет себе бесплатное жильё, хотя бы на один месяц.
Стоит отметить, что не все подписчики вошли в бедственное положение Венгржановского и стали его жалеть. Напротив, они посоветовали найти работу, чтобы в дальнейшем не пришлось побираться.
Ранее NEWS.ru сообщил, что телепроект «Дом-2» возобновит свою работу на канале СТС Love. В проекте продолжат сниматься некоторые старые участники, а также зрителям представят перспективных новичков.