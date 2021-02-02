Тёща выгнала экс-участника «Дома-2» на улицу

https://static.news.ru/photo/618a1458-65cd-11eb-893a-96000091f725_660.jpg Фото: Яндекс.Дзен

После ссоры с тёщей бывший участник телешоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский оказался на улице. Об этом мужчина лично поведал в своём Instagram.

По словам 39-летнего Венцеслава, напряжённые отношения с мамой жены в итоге достигли апогея . В результате тёща не стала более терпеть размолвок с зятем и выгнала его из своей квартиры.

Мужчина признался, что он в сложной ситуации рассчитывал на поддержку и помощь друзей, но те от него отвернулись. Теперь затухающая звезда телестройки срочно ищет себе бесплатное жильё, хотя бы на один месяц.

Стоит отметить, что не все подписчики вошли в бедственное положение Венгржановского и стали его жалеть. Напротив, они посоветовали найти работу, чтобы в дальнейшем не пришлось побираться.

Ранее NEWS.ru сообщил, что телепроект «Дом-2» возобновит свою работу на канале СТС Love. В проекте продолжат сниматься некоторые старые участники, а также зрителям представят перспективных новичков.