«Тявкающее животное»: Лолита ответила на пророчества Разина Лолита заявила, что во всем шоу-бизнесе только Разин радуется чужим неудачам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская в ходе пресс-завтрака телеканала МУЗ-ТВ заявила, что экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин — единственный медийный человек, который радовался неудачам других людей. Артистка также назвала его «тявкающим животным» за его нелицеприятные высказывания, передает корреспондент NEWS.ru.

Единственный человек, который, всегда говорю, не в шоу-бизнесе, — по фамилии Разин. Это единственный человек, который радуется неудачам других. Но он не в шоу-бизнесе, он тявкает из-за границы. Даже не могу говорить паршивая овца, он не у нас, не с нами. Те, кто здесь, с нами, те сопереживают, — объяснила Лолита.

Журналисты поинтересовались у певицы, что она думает о разных пророчествах, которые озвучивал экс-продюсер насчет российских знаменитостей. На это исполнительница хита «Раневская» оскорбительно отозвалась о личности Разина, подчеркнув, что ее мнение разделяют многие коллеги.

Что он мудак — это главное пророчество, оно сбылось. И это пророчество, которое ему вслед кинули все мои коллеги, включая меня. Не верьте в его большую силу. Была бы большая сила, состоялся бы не как тявкающее животное, а как-нибудь с другой, с хорошей репутацией, — резюмировала Лолита.

Ранее Андрей Разин заявил, что проблемы в жизни певицы Лолиты Милявской начались после того, как она оскорбила его со сцены. Он выразил мнение, что коллега, принявшая участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, была похожа на проститутку. Разин также считает, что смерть Лолиты «недалеко».