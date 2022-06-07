«Тявкать на свою родину»: Газманов назвал предательством слова Хаматовой Газманов обвинил Хаматову в измене родине из-за критики в адрес России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за её слова о России после переезда в Латвию. Артист назвал «тявканьем» и изменой родине попытки «нагадить» своей стране, чтобы получить какое-то положение от принимающей стороны. Музыкант при этом отметил, что Хаматовой стоило бы молча уехать, пишет РИА Новости.

Уехать из страны, и там гадить ещё, да? За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Своих родителей, своих друзей, — поделился Газманов.

Он подчеркнул, что никогда не хотел бы оказаться в подобной ситуации.

Музыкант Юрий Лоза ранее заявил, что в России нет счастливых семей. К такому выводу исполнитель пришёл после посещения банкета, где «зрелые люди» пели в караоке. По мнению артиста, выбор песен соответствовал внутреннему состоянию исполняющих. Он добавил, что большинство россиян жестоко страдают. Некоторые подписчики не согласились с кумиром и отметили, что для более точной оценки следует посетить подобные заведения по всей стране.