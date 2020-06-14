«Ты — животное»: Тимати обратился к Собчак после шутки о Костюшкине

https://static.news.ru/photo/5ee7845e-ae9b-11ea-8705-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Конфликт между рэпером Тимати и ведущей Ксенией Собчак из-за клипа «Хавчик», в котором снялся музыкант, и шутки светской львицы об изнасиловании певца Стаса Костюшкина в детстве набирает обороты. Музыкант перешёл к прямым оскорблениям.

Ранее исполнители Тимати и Джиган и блогер Даня Милохин выпустили видео на песню «Офигенный хавчик», в котором высмеяли не только жизненную ситуацию Джигана, но и весь российский шоу-бизнес. В частности, в произведении есть строки: «И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску». Ксении Собчак, как и многим другим, показалось, что музыкант намекает на пикантное видео с участием её и Тимати, которое, как они сами признались, было постановочным.

Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Совсем парень рехнулся, — написала ведущая в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Вскоре рэпер ответил ей — выложил в Instagram около полутора десятков сториз, в которых обращается к Собчак. Он пояснил, что под доской имел в виду не светскую львицу, а доску для занятий сёрфингом, которую в прямом эфире распилил в компании другой известной ведущей — Насти Ивлеевой. В своём обращении рэпер не стеснялся в выражениях.

А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Думал, ты за эти годы стала непробиваемой. Оказалось, изи-изи (очень легко — NEWS.ru). В треке «Хавчик» есть строчки: «В Интернете есть видос, где я пилю доску!». Прикинь, ты это приняла в свой адрес. А я говорил про доску для сёрфинга, которую распилил в эфире с Ивлеевой. Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал... Я молчал, как тогда, на премии. Неудобно при маме, неудобно — девочка... Но потом понял, ты не девочка, ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем, — высказался исполнитель.

Так образом рэпер отреагировал, вероятно, на то, как Ксения высмеяла признание Стаса Костюшкина об изнасиловании.

Если бы люди знали о тебе хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов показался бы им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю. На сегодня достаточно. Хорошего тебе вечера, — заключил рэпер.

Как писал NEWS.ru ранее, шутка российской телеведущей Ксении Собчак в адрес экс-солиста группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина, недавно признавшегося в том, что в детстве он стал жертвой сексуального насилия, стоила ей контракта с косметическим брендом.