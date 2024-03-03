3 марта Алла Пугачева выпустила новую песню. Что это за композиция и как она называется, кому посвящена и что за праздник Пугачева отмечает уже полвека?
Как называется новая песня Аллы Пугачевой
3 марта в соцсетях появился клип на новую песню Пугачевой, которая называется «Не беспокойся за меня». Видео с песней опубликовали бывший муж певицы Филипп Киркоров и ее нынешний муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Автором музыки и соавтором текста к песне указан поэт и композитор Константин Губин.
«Не беспокойся, что с тобой? Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе», — поет Примадонна.
Ранее Пугачева в соцсетях пообещала поклонникам новые песни.
«Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас», — объявила Примадонна.
Как Пугачева поздравила поклонников
Алла Пугачева более 50 лет назад придумала отмечать в первое воскресенье весны «праздник желтых цветов». В этот день она устраивала вечеринку и символически давала «разрешение» начинать весну.
«Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!» — объявила Пугачева в социальной сети.
Саму Пугачеву поздравил Киркоров.
«По доброй традиции [с Аллой Пугачевой] ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. <...> С праздником! Пой, Алла! Люблю!» — объявил артист.
Кому посвящена новая песня Аллы Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что не планирует слушать новую композицию Примадонны.
«Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово. Я просто уважал статус Аллы Пугачевой, ее талант. Она умеет привлекать к себе внимание, она гениальная пиарщица. Но я никогда специально не кликал на треки, я, так сказать, ленивый слушатель. Услышал что-то случайно и скачал, если мне понравилось. Я ищу в музыке новое слово, но пока не получается найти», — поделился он.
В новой композиции Примадонна устами лирической героини обращается к некоему собеседнику, который ее «выносит из огня». В соцсети предположили, что певица обращается к мужу.
«Алла Пугачева новую песню выпустила. Ей снился бой, но иноагент Галкин вынес ее из огня. Ну там много всего», — написал Telegram-канал «НеМалахов».
Канал также объявил, что новая песня очень понравилась Ксении Собчак.
«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — приводит канал ее слова.
Между тем в комментариях к песне на канале StarHit слушатели в резких выражениях раскритиковали новое творчество Примадонны.
«Где вы хит увидели?», «Кто-то это действительно слушает и фанатеет?», «Сколько пафоса», «Все как всегда. Эти надрывы, эти намеки. Время другое, кому это надо?» — заявили подписчики.
Некоторые сочли, что в песне Пугачева раскрыла, чего бы ей на самом деле хотелось.
«Ничего не хочу менять — вот главный посыл старой большой бабушки», — пишет valja.
«Время ее ушло, действительно, надо уйти красиво, но не получилось. Галкин ее подставил, а она жена, мать, живи спокойной жизнью, — так нет, хайпа-то не хватает!» — написала Татьяна.
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