«Ты вынес меня из огня»: о ком поет Алла Пугачева в новой песне

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алла Пугачева

3 марта Алла Пугачева выпустила новую песню. Что это за композиция и как она называется, кому посвящена и что за праздник Пугачева отмечает уже полвека?

Как называется новая песня Аллы Пугачевой

3 марта в соцсетях появился клип на новую песню Пугачевой, которая называется «Не беспокойся за меня». Видео с песней опубликовали бывший муж певицы Филипп Киркоров и ее нынешний муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Автором музыки и соавтором текста к песне указан поэт и композитор Константин Губин.

«Не беспокойся, что с тобой? Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе», — поет Примадонна.

Ранее Пугачева в соцсетях пообещала поклонникам новые песни.

«Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас», — объявила Примадонна.

Как Пугачева поздравила поклонников

Алла Пугачева более 50 лет назад придумала отмечать в первое воскресенье весны «праздник желтых цветов». В этот день она устраивала вечеринку и символически давала «разрешение» начинать весну.

«Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!» — объявила Пугачева в социальной сети.

Саму Пугачеву поздравил Киркоров.

«По доброй традиции [с Аллой Пугачевой] ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. <...> С праздником! Пой, Алла! Люблю!» — объявил артист.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Кому посвящена новая песня Аллы Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что не планирует слушать новую композицию Примадонны.

«Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово. Я просто уважал статус Аллы Пугачевой, ее талант. Она умеет привлекать к себе внимание, она гениальная пиарщица. Но я никогда специально не кликал на треки, я, так сказать, ленивый слушатель. Услышал что-то случайно и скачал, если мне понравилось. Я ищу в музыке новое слово, но пока не получается найти», — поделился он.

В новой композиции Примадонна устами лирической героини обращается к некоему собеседнику, который ее «выносит из огня». В соцсети предположили, что певица обращается к мужу.

«Алла Пугачева новую песню выпустила. Ей снился бой, но иноагент Галкин вынес ее из огня. Ну там много всего», — написал Telegram-канал «НеМалахов».

Канал также объявил, что новая песня очень понравилась Ксении Собчак.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — приводит канал ее слова.

Между тем в комментариях к песне на канале StarHit слушатели в резких выражениях раскритиковали новое творчество Примадонны.

«Где вы хит увидели?», «Кто-то это действительно слушает и фанатеет?», «Сколько пафоса», «Все как всегда. Эти надрывы, эти намеки. Время другое, кому это надо?» — заявили подписчики.

Некоторые сочли, что в песне Пугачева раскрыла, чего бы ей на самом деле хотелось.

«Ничего не хочу менять — вот главный посыл старой большой бабушки», — пишет valja.

«Время ее ушло, действительно, надо уйти красиво, но не получилось. Галкин ее подставил, а она жена, мать, живи спокойной жизнью, — так нет, хайпа-то не хватает!» — написала Татьяна.

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