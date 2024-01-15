«Ты примешь этот пирог?»: экстрасенс-холостяк ищет любовь на ТНТ

Фото: vk.com/gecatiofficial

Константин Гецати

Телеканал ТНТ запускает новое романтическое шоу, главным героем которого должен стать человек со сверхъестественными способностями. Кто станет участником первого сезона шоу, чем он известен, каких конкурентов обошел в борьбе за эту роль и почему до сих пор не женат?

Кто станет героем нового романтического шоу ТНТ

Издание StarHit сообщило, что главным героем шоу «Невеста. Экстра любовь» станет Константин Гецати. Ранее он стал победителем 18-го сезона «Битвы экстрасенсов».

По данным издания, съемки первого выпуска нового шоу прошли в одном из самых красивых отелей Москвы. Завидный холостяк и экстрасенс знакомился с участницами, среди которых ему предстоит искать себе суженую. Как рассказали на ТНТ, организаторы шоу обработали несколько тысяч заявок от девушек из разных концов страны, из которых только 26 получили возможность познакомиться с мужчиной и только 16 останется после первого выпуска.

Уже запланированы по крайней мере два сезона нового шоу. Первый начнут показывать весной 2024 года, премьера второго состоится в 2025-м.

Кто такой Константин Гецати

Победителю «Битвы экстрасенсов» 36 лет. Он родился в заброшенном ныне поселке на Чукотке и уже после школы переехал во Владикавказ. Константин Гецати — псевдоним, его настоящее имя Теймураз Гацаев. Для участия в «Битве экстрасенсов» он взял имя своего отца и немного видоизменил фамилию.

По профессии Гецати — уролог-андролог. На своем сайте он сообщает, что во время учебы на медицинском факультете «столкнулся с проявлением необычных способностей, а также узнал о принадлежности своей крови к предкам аланских провидцев». С того времени, по его словам, он принял свою необычную судьбу и начал общаться с духами.

По его словам, именно духи одобрили его участие в «Битве экстрасенсов», после того как он сменил имя и фамилию на Константина Гецати.

Как Гецати выступил на «Битве экстрасенсов»

Осенью 2017 года представитель аланской традиции провидцев попал на 18-й сезон «Битвы экстрасенсов», где занял первое место: он оказался лучшим из всех обладателей паранормальных способностей в шести выпусках сезона, а после победил в финальном испытании. В результате за него отдали голоса 53% зрителей.

«На кастинге 18-го сезона Гецати произвел настоящий фурор, три раза пройдя испытание с багажником автомобиля. Уже тогда стало понятно, что Константин явный претендент на победу в сезоне. На проекте ему приписывались отношения с другой участницей — Соней Егоровой, однако сам ясновидящий заявил, что его сердце свободно и пока он не планирует никаких романтических связей», — сообщает сайт «Битвы экстрасенсов».

Продюсер Тина Канделаки решила превратить поиски любви для экстрасенса в новое шоу: по ее словам, «идея просто должна была просочиться на телевидение».

Кто были его конкуренты

Как отмечает «Вокруг.тв», Константин Гецати не сразу получил место в «Экстра любви», изначально его отсеяли из списка кандидатов, поскольку он заявлял, что «воспитан иначе и предпочитает не посвящать публику в персональные переживания».

Главными кандидатами на роль холостяка стали трое коллег Гецати — Александр Шепс, его брат Олег, а также молодой чернокнижник Дмитрий Матвеев. Однако организаторы шоу удивили поклонников, и в романтической истории на ТВ оказался аланский маг.

Почему Константин Гецати не женат

Константин Гецати не женат. Как сообщает он на своем сайте, у народа аланов было особое отношение к браку своих провидцев.

«Провидцам было запрещено иметь жену и детей до зрелого возраста. Считалось, что мужчина должен копить свою духовную силу, а не растрачивать ее на женщину и продолжение рода. Однако провидцу разрешалось иметь помощницу, она становилась травницей и обучалась знахарскому делу. А после он мог на ней жениться. Но если вдруг помощница беременела до свадьбы, то ее могли и убить. Поэтому многие провидцы вовсе воздерживались от отношений», — рассказывает алан.

Личность холостяка будет оказывать влияние и на дальнейшую жизнь с его возможной избранницей, отмечается на сайте.

«Сыновья провидцев всю жизнь занимались с отцом. И занимали его место после смерти. От дочерей же было принято отказываться, их отдавали семьям, которые были готовы их принять», — сообщает Гецати.

Что пишут в Сети о новом шоу с экстрасенсами

Пользователи Сети положительно восприняли новость о создании нового шоу с участием экстрасенсов. В том числе зрителям понравилось, что главным героем станет Гецати.

«Вместо роз будут [осетинские] пироги. Ты примешь этот пирог?» — написала одна из пользовательниц.

«И придёт к нему астролог, и родят они таролога», — написала другая.

Однако были и те, кто с сомнением отнесся к кандидатуре Гецати.

«Мистический престарелый холостяк становится после близкого общения либо абьюзером, либо маменькиным сынком, либо занудой, или вообще того, радужным. Хороших мужиков ещё щенками разбирают», — считает Лариса.

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