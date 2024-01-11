«Ты меня обосрала»: Чехова вспомнила о ссоре с Нагиевым Анфиса Чехова: Нагиев прессовал меня беременную на корпоративе за лишний вес

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в шоу «Злые языки», что ее первая встреча с коллегой по ТНТ Дмитрием Нагиевым закончилась публичной ссорой. Они вместе вели корпоратив, и Нагиев сразу припомнил теледиве, что та когда-то назвала его нарциссом из-за клетчатой футболки, в которой он вел шоу «Окна».

Мы встретились впервые, когда вели какой-то корпоратив. Я тогда была беременная, но никто еще не знал, но пузик уже был. Естественно, он торчал слегка. Но в силу того, что я не худая, казалось, что просто я пожирнела. Он мне сразу сказал: «Помню, как ты меня обосрала в каком-то издании». И дальше у нас с ним начался fighting жесткий. Он начал меня всячески прессовать [про мой] жир, было к чему придраться. Я за словом в карман не полезу. Он мне одно, я ему другое. Зал ржал. Все было в духе Собчак, — рассказала Чехова.

При этом ведущая, призналась, что ушла с мероприятия в плохом настроении. Весь тот вечер она провела на каблуках и чувствовала себя неважно.

Мало того, что я беременная, весь день на каблуках, так еще меня весь день обсирают с моим лишним весом, — отметила ведущая.

Но, по словам Чеховой, спустя несколько лет Нагиев во время съемок шоу «Две звезды» извинился перед ней. Он сказал, что не имел права себя так вести.

Ранее Чехова выразила поддержку Анастасии Ивлеевой после волны критики из-за скандального мероприятия в клубе «Мутабор» 20 декабря. По ее мнению, участники «голой» вечеринки стали «переобуваться» после всеобщего осуждения, хотя на самом мероприятии им было приятно находиться. Поэтому Ивлеевой не стоило извиняться перед гостями вечеринки в видеообращении.