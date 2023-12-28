«Ты этого не заслуживаешь»: Собчак ответила на исповедь Ивлеевой Собчак поддержала Ивлееву на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поддержала свою подругу, блогера Анастасию Ивлееву, которая ранее принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Собчак написала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) под публикацией телеведущей, что любит ее, и добавила, что та не остается одна со своими проблемами.

Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И это неправда, что ты одна, — написала Собчак.

В ночь на 27 декабря Ивлеева опубликовала 20-минутное видео, в котором извинилась за проведение вечеринки в формате «почти голого» дресс-кода. Экс-ведущая «Орла и решки» сказала, что заслуживает той реакции, с которой столкнулась.

Ивлеева присутствовала на обеих вечеринках в «Мутаборе». В первый день на закрытой встрече также были певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, Лолита Милявская и другие артисты. После этого мероприятия Киркорова и Лолиту стали вырезать из новогодних эфиров и отменять их концерты. Ивлеева может лишиться рекламных контрактов.

Милявская заявила, что плакала из-за отмены мероприятий, в которых должна была участвовать. По словам артистки, после «голой» вечеринки у нее сорвалось большое количество выступлений, россияне начали массово сдавать билеты на концерты. Однако певица старается не падать духом и принимать происходящее как данность.