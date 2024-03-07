«Ты что делаешь?»: Пригожин выбрал сторону в ссоре Михайлова и Пугачевой Пригожин вступился за Михайлова в конфликте с Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова не является смешным, несмотря на то, что в нем присутствует некоторый юмор, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, женщина такого уровня, как Примадонна, не должна делать подобные заявления, так как это просто недостойно. Вызов Пугачевой, которая была лидером нации, «просто нелогичен», добавил продюсер.

Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением? Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня — это недостойно. <...> Стас ничего оскорбительного не сказал. <...> В данном случае конфликт, который со Стасом у нее начался, с оскорблениями и юмором — это как-то даже не смешно, — заявил Пригожин.

Продюсер признался, что до сих пор не может найти ответ на ее поступок. Комментируя возможность признания певицы иноагентом, Пригожин добавил, что ему «все равно». По словам шоумена, он не живет жизнью Пугачевой и его не интересует этот вопрос.

Ранее профайлер Денис Давыдов предположил, что певица Алла Пугачева оскорбила артиста Стаса Михайлова, так как могла считать его «своим человеком». Он не исключил, что слова музыканта об уехавших из РФ артистах, которые «приползут обратно», Примадонна могла принять на свой счет.