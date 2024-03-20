«Творческая личность»: экс-жена Тимура Родригеза рассказала о его изменах Экс-жена Тимура Родригеза сообщила, что не будет грустить из-за измен шоумена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Родригез

Бывшая супруга телеведущего Тимура Родригеза Анна Девочкина (Керимова) в своем блоге рассказала об изменах шоумена, назвав его «творческой личностью». Она отметила, что экс-супруг предлагал ей «проверить психику на прочность», подчеркнув, что выйти из кризиса ей помогли психотерапия, спорт и «разговоры с собой на камеру». После Девочкина удалила эмоциональное сообщение.

Многие из вас знают, что «ради моего же счастья» мне предложили покататься на новых для меня «качелях» и проверить мою психику на прочность. Но мы не будем грустить, потому что он изменял... изменил... ой, просто так решил... ой нет, он просто творческая личность. Девочки, выходите, я вас всех знаю в лицо... Уверена, что многие из тех, кого я близко знаю, осуждают мои откровения. Думаю, хайпа достаточно, — написала Девочкина.

В сентябре 2023 года Тимур Родригез сообщил, что разводится с женой Анной Керимовой спустя 16 лет брака. Супруги поженились в 2007 году, у них есть двое сыновей — Мигель и Даниэль.

Он не раскрыл причины разрыва, однако в 2022 году в ходе программы «Детектор» он признался, что в его семье есть недомолвки на почве ревности. Певец также отмечал, что и сам часто ревновал супругу, если видел, что на нее засматриваются представители противоположного пола.