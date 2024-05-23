«Тут такое творится!»: Рудковская и Плющенко попали в ураган на Мальдивах Рудковская просидела восемь часов в аэропорту из-за урагана на Мальдивах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Анна Рудковсая

Продюсер Яна Рудковская в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что они с детьми Сашей и Арсением и мужем Евгением Плющенко оказались в эпицентре урагана во время отдыха на Мальдивах. Она опубликовала видео, на котором видно, что идет тропический ливень и дует сильный ветер. Рудковская пояснила, что за 25 лет отдыха на островах никогда такого не видела. Она также пожаловалась, что просидела 8 часов в аэропорту и на смогла въехать в заказанный для отпуска отель из-за того, что он оказался в «красной зоне».

Тут такое творится, это просто кошмар! Тут такой ветер! Я даже такого не помню. 25 лет я езжу на Мальдивы и такой ветер и ураган в первый раз. Арсюшу чуть не снесло! — прокомментировала ситуацию Рудковская.

Ранее Рудковская заявила, что не имеет желания и времени смотреть на себя в зеркало. Она также подчеркнула, что стареть надо красиво, подобно французской киноактрисе Брижит Бардо. Кроме того, считает Рудковская, женщина прекрасна в любом возрасте, если выглядит натурально. Продюсер отметила, что не делала пластических операций, как многие знаменитые женщины.

До этого Рудковская сообщила о приезде рэпера Канье Уэста в Россию этой осенью. По ее данным, артиста будет сопровождать его жена Бьянка Цензори. Переговоры с артистом ведет музыкант и предприниматель Евгений Финкельштейн, привозивший в Москву Мадонну и Дженнифер Лопес.