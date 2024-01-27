«Туса уходит в прошлое»: Барецкий призвал пустить Моргенштерна в Россию Шоумен Барецкий призвал разрешить Моргенштерну вернуться в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уже не является примером для молодежи в России, заявил в беседе с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, «гламурная туса уходит в прошлое» и жизнь стала более реалистичная. При этом он считает, что Моргенштерну можно разрешить вернуться в Россию.

Россия уже другая, Моргенштерн не в топе у молодежи, над ним прикалывается по старой памяти. Вся эта гламурная туса уходит в прошлое, жизнь стала более реалистичная, жесткая, понтоваться нечем, никого не удивишь «Ролексом» — его за 30 тысяч рублей можно купить китайский, не отличишь от часов за $300 тысяч. Но я пустил его и ему подобных. А зачем из него делать героя? Если не пускают, значит что-то из себя представляют. Пусть живет, где хочет, — высказался Барецкий.

Ранее Моргенштерн сообщил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили ему въезд в страну из-за его интервью телеведущей Ксении Собчак. По его словам, он никогда не нарушал местные законы и не делал со сцены политических заявлений.

При этом, как выяснилось, музыкант неоднократно нарушал антиковидные меры в Дубае и устраивал пьяные тусовки после концертов, на что жаловались местные жители. Помимо этого, его не раз штрафовали за сбор большого количества людей на концертах. Моргенштерн также позволял себе курить и материться во время выступлений.