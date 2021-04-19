Туриченко раскрыл тайну костюма Носорога на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/039e63de-a197-11eb-9c6a-96000091f725_660.jpg Фото: kirillturichenko/instagram.com

Кирилл Туриченко не устаёт делиться эмоциями по поводу своего участия в шоу «Маска» и охотно раскрывает все тайны проекта, связанные со своим участием. К примеру, артист признаётся, что ему было крайне тяжело в увесистом костюме Носорога.

Певец вспоминает, что буквально задыхался от недостатка кислорода в тяжёлой амуниции, но потом всё же приспособился и стал, наклоняя голову к подбородку, дышать через щели.

Вес конструкций, в которых выходят на сцену артисты, порой достигает 20 килограммов. И это становится настоящим испытанием для героя шоу.

Иногда не мог дышать, не хватало кислорода. В некоторых масках были вентиляторы, у меня — нет. Она довольно плотно сидела на голове. Понимал, что могу упасть в обморок, но мне нравится создавать себе вот такие сложности, чтобы с ними бороться, — поделился впечатлениями солист «Иванушек» с изданием StarHit.

По словам Туриченко, он мог бы пройти и в первый тур шоу, но из-за плотного графика не сумел попасть на кастинг. А во втором сезоне быстро сориентировался, спел на кастинге песни, которые считал подходящими для этого шоу. Получив замечательные отзывы, артист через несколько дней приступил к репетициям.

К слову, певец, вокалом которого зрители восхищались несколько выпусков, признаётся, что песни для проекта выбирал те, которые ему нравятся с детства, которые слушал и пел сам для себя.

Как сообщалось ранее, зрители недовольны очередным решением жюри о разоблачении Носорога-Туриченко на шоу «Маска». По мнению публики, это один из сильнейших исполнителей, выступлениями которого можно было продолжать наслаждаться дальше.