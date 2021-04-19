Туриченко-Носорог рассказал, как далось ему шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/0c8336a0-a17e-11eb-9a1d-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/kirillturichenko/

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко поделился эмоциями и рассказал о своём участии в шоу «Маска». Артист с обожанием говорит о проекте, называя его невероятным путешествием в настоящую музыкальную сказку.

Певец с сожалением расстаётся с образом Носорожки, в котором жил бы «ещё и ещё».

Все мои эмоции были скрыты под маской этого голубоглазого зверька, который полюбился ооочень многим, — делится Туриченко с подписчиками в Instagram.

Артист признаётся, что его окрыляла вера зрителей в него, отчего ему хотелось творить снова и снова.

Теперь я точно знаю, что очень многие ждут моего сольного концерта, и я уже работаю над этим! — уверен певец.

Туриченко рассказал и кое-какие тайны проекта: например, что там действительно всё по-честному, но между участниками царит крутейшая дружелюбная атмосфера.

Я обрёл настоящего дружище Зайца и мою родственную душу, моего брата Ламу (буду болеть за него), — делится впечатлениями вокалист.

В завершении Туриченко поблагодарил всех организаторов проекта и заверил, что его разоблачение — это не конец, а только начало.

Как сообщалось ранее, члены жюри шоу «Маска» решили рассекретить личность Носорога. Они подчеркнули, что под этим образом скрывается близкий им человек. Они наслаждались его талантом, однако пришло время попрощаться. В костюме оказался Кирилл Туриченко.