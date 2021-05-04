Туриченко-Носорог показал, что на самом деле было за кулисами шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/de28909c-ad54-11eb-904e-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/kirillturichenko/

Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога, показал уже архивные записи закулисья проекта. Видео с подготовки к выходу артистов на сцену певец опубликовал в сторис.

Туриченко покинул проект, не дойдя до финала, но за это время успел полюбиться и зрителям, и другим участникам шоу. В частности, самым горячим поклонником и заступником Носорога оказался оперный певец, звезда первой величины Юсиф Эйвазов, выступавший под маской Ламы.

На кадрах, опубликованных Туриченко, видно, как сам артист готовится к выходу на сцену и идёт по коридорам. Он высоко поднимает голову, чтобы видеть дорогу.

instagram.com/kirillturichenko/

Затем он стоит на сцене в компании постановщиков и создателя шоу.

instagram.com/kirillturichenko/

В кадр попадает и Крокодил, который внимательно слушает последние наставления пред очередным ярким номером.

instagram.com/kirillturichenko/

Интересно? — спрашивает у подписчиков певец.

Разумеется, ответ от поклонников, которые с нетерпением ждут третий сезон «Маски», будет только положительным. Что касается самого артиста, от него зрители ждут сольного концерта уже без маски.

Как сообщалось ранее, зрители шоу «Маска», несмотря на завершение второго сезона, назвали своего победителя проекта. Поклонники телешоу считают, что настоящим фаворитом стал Батрутдинов-Заяц, которому стоило хотя бы дать приз зрительских симпатий.