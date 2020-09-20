Турецкие пограничники не выпускают Риту Дакоту из страны

https://static.news.ru/photo/3aa042e6-ed37-11e9-bbda-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица Рита Дакота, приехавшая на уик-энд в Турцию, не может вернуться в Россию. Пограничники не отпустили звезду, потому что её тест на COVID-19 оказался положительным.

В свою очередь исполнительница утверждает, что это невозможно, так как она уже переболела. У неё есть все российские справки.

Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять, — пожаловалась Дакота в Instagram, добавив, что тест сможет пересдать только через неделю.

Ситуация осложняется тем, что Дакота является гражданкой Белоруссии. Она не может обратиться в посольство, так как поддержала сторону оппозиции.

Сейчас Дакота находится на самоизоляции в турецком отеле. По её словам, за номером следит охранник. Девушка не может покинуть комнату.

До этого с исполнительницей произошёл несчастный случай во время прогулки на корабле.

Инструктор объяснил нам много раз, что мы не должны трогать скалы. Но, когда я была в ластах, с трубкой и в маске, я решила остановиться, чтобы почистить запотевшую маску. Чтобы как-то удержаться на воде, мне пришлось облокотиться на скалу попой. И я сразу почувствовала, как миллион острых ракушек вонзаются мне туда, — поделилась бывшая жена Влада Соколовского.

Ранее, как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова рассказала, что отдыхала на фешенебельном турецком курорте с реальным, а не вымышленным мужчиной. Для скептиков она записала видеоролик, в котором рассказала об их отпускной гармонии, но имени возлюбленного так и не назвала.